Кандидаты в Президенты своими программами пытаются не столько привлечь к себе избирателей, сколько удивить их

В Беларуси продолжается предвыборная агитация. Впервые в истории страны на финишной прямой сразу десять кандидатов в Президенты. Правда, большинство из них, похоже, и сами не рассчитывают на реальные голоса избирателей.

Первого декабря вышли в печать газеты с предвыборными программами некоторых из кандидатов. Вот, например, издание с планами сразу двух претендентов. Тираж – 400 тысяч экземпляров. Можно сказать, что таким образом кандидаты получили, своего рода, печатный прайм-тайм.

Одновременно продолжаются телевыступления желающих занять высокий пост. Кажется, получив гарантированный доступ к ведущим масс-медиа, некоторые кандидаты растерялись. Своими программами они пытаются не столько привлечь к себе избирателей, сколько удивить их.

Житель Минска:

Дело в том, что обещать по телевидению можно много, а как это сделать ,я так и не услышал.

Один предложил не то что обесценить или деноминировать белорусский рубль, а просто изъять такую валюту. И ввести новую. Даже название придумал деньгам. Он же обещает присоединить Беларусь к НАТО, а для россиян ввести визы.

Житель Минска:

Раз включил, посмотрел, послушал пару минут. Говорят всякую чушь, ерунду.

Другой претендент признался, что уповает на небесного покровителя – святого Николая. Он же решил проявить себя провидцем и озвучил результаты голосования – с точностью до одного процента.

Житель Минска:

Просили дать время, время дали, а ничего хорошего не услышали. Пустые обещания.

Еще из интересного. Кандидат-экономист предвидит, что в случае его победы республика в ближайшие годы получит 20 миллиардов долларов инвестиций. Вроде бы, звучит громко. Однако по расчетам министерства экономики за этот же срок наша страна должна привлечь больше – как минимум 24 миллиарда. Кроме того, один из претендентов, с оглядкой на Россию, наверное, предлагает милицию превратить в полицию.

Житель Минска:

Все грозятся сделать жизнь хуже, а потом лучше. А мы и так идем к лучшей.

До выборов Президента остается две с половиной недели. Самое время говорить о том, что для кандидатов сейчас наступила «горячая» пора. Однако накала агитационного порыва как-то не наблюдается. «Активная» фаза борьбы за симпатии избирателей проходит, можно сказать, пассивно. И «неожиданно» наступившая для некоторых календарная и температурная зима здесь уж точно ни при чем.

В Шклове кандидата в Президенты встречала не толпа поклонников, и даже не фанаты его литературного творчества, а полупустой зал местного дворца культуры. Получив прайм-тайм на ТВ, этот претендент почему-то беседу с потенциальными избирателями устроил в два часа дня – в рабочее время. Поэтому в зале присутствовали в основном люди из его же группы поддержки.

Жительница Шклова:

С неба ничего не свалится, а целенаправленная работа у нас и так ведется. Я думаю - это больше работа на публику.

Разбавить затишье на агитационном фронте решили в Витебске. Там в самом большом ночном клубе Беларуси устроили молодежный марафон «Сделай свой выбор». Весь день на сцене пели артисты, выступали спортсмены и танцоры. Там же проходили конкурсы по сбору пазлов, брэйк-дансу, пейнтболу и граффити. Участники марафона, судя по всему, свой выбор уже сделали.

Александр Фирсов, студент Лепельского государственного аграрно-технического колледжа:

Конечно же, за процветающую и развивающуюся Беларусь!

Отлично живется, есть возможность получать бесплатное образование. Только нужно усердие и старание для достижения своих целей в нашей жизни.

У кандидатов в Президенты есть еще возможность добавить жизни в агитационную кампанию. В эту субботу в прямом эфире пройдут теледебаты претендентов.