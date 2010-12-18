Проводить экзит-полы в день президентских выборов в Беларуси будут три социологические организации

Это центр «ЭКООМ», «Белорусский комитет молодежных организаций» и «TNS» (Украина).

Экзит-полы будут проводиться полномасштабно во всех регионах страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Данные таких опросов позволят делать оперативные прогнозы исхода выборов и накапливать статистические данные об электорате.

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра «ЭКООМ»:

Спрашивают, за кого проголосовали. Мы эти данные собираем в штаб, обрабатываем и оглашаем. За нашей работой будут наблюдать не только Центральная избирательная комиссия, но и международные наблюдатели, аккредитованные в нашей стране.