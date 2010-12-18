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Проводить экзит-полы в день президентских выборов в Беларуси будут три социологические организации

18 декабря 2010 15:17
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Это центр «ЭКООМ», «Белорусский комитет молодежных организаций» и «TNS» (Украина).

Экзит-полы будут проводиться полномасштабно во всех регионах страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Данные таких опросов позволят делать оперативные прогнозы исхода выборов и накапливать статистические данные об электорате.

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра «ЭКООМ»:
Спрашивают, за кого проголосовали. Мы эти данные собираем в штаб, обрабатываем и оглашаем. За нашей работой будут наблюдать не только Центральная избирательная комиссия, но и международные наблюдатели, аккредитованные в нашей стране.

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