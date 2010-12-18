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В Беларусь прибыл заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

18 декабря 2010 15:13
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Беларусь стремится провести выборы на уровне высоких международных стандартов. Об этом шла речь сегодня в Палате Представителей.

Председатель Сената Парламента Казахстана прибыл в нашу страну в качестве заместителя председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Наша страна крайне заинтересована, чтобы работа иностранных экспертов была объективной и соответствовала избирательному законодательству.

Касым-Жомарт Токаев, заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ:
Я очень рад этой возможности видеть вас в Минске в качестве вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В то же время, будучи спикером Парламента Казахстана, я имею возможность перевести двусторонние переговоры. Можно сказать, что я нахожусь здесь и с рабочим визитом.

И сегодня с Касымом-Жомартом Токаевым встретился председатель Совета Республики Анатолий Рубинов. Стороны обсудили вопросы создания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Беларуси и Казахстана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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