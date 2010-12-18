Леонид Кравчук, первый президент Украины: Зачем идти в мороз и стоять, когда вопросы решаются так, как народ этого желает

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

Не так давно и в Беларуси, и в Латвии был один советский рубль, и бензин стоил одинаково. Но известная календарная дата минувшей недели, восьмое декабря, окончательно разрушила советскую семью из 15 сестер-республик, как модно было когда-то говорить.

Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще руководители России, Украины и Беларуси подписали так называемые «вискулевские соглашения», в соответствии с которыми СССР был упразднен.

Не всем одинаково далась независимость. И нет ли сожаления у тех, кто руководил республиками 20 лет назад? Узнаем у первого президента Украины Леонида Кравчука.

Вы – один из трех руководителей, подписавший приговор Советскому Союзу. Сегодня вы по-прежнему считаете, что это решение было правильным?

Наверное, ставить вопрос «правильным или неправильным», не совсем верно. Я хочу поставить вопрос так: «Была ли альтернатива?» Потому что все видели, что, объективно, Советский Союз разваливается сам, без нашего участия. Горбачев, делая вид, что является президентом страны, фактически не держал в руках эту страну. Она от него ускользала. И поэтому, встретившись в Беловежской пуще, мы искали варианты.

Украина провела референдум, и на нем народ сказал, что он хочет жить в отдельной, самостоятельной стране. Он не только сказал это, но и избрал первого президента. Значит, народ избрал меня президентом уже независимой Украины. А не Украины в составе Советского Союза. Поэтому я подписать союзный договор на любых условиях уже не мог.

Пусть бы сегодня три губернатора Соединенных Штатов Америки собрались где-то и приняли решение развалить США. Кто бы их послушал?

Когда страна сама валится, когда объективные условия складываются так, что собрать в единое целое то, что валится, невозможно, надо искать варианты, чтобы под завалами не погибло много людей. Это был наиболее гуманный и наиболее правильный вариант. Поэтому говорить, что это было ошибкой, я не могу. Ошибки были после того, как подписали.

О каких ошибках Вы говорите?

Вместо того, чтобы искать вариант объединения усилий, каждый начал использовать возможности СНД для себя. Так и не смогли решить те кардинальные вопросы, которые называются собственностью, международной собственностью.

Например, сегодня Украине Советский Союз, «Внешторгбанк» и другие задолжали колоссальные средства. Все сбережения украинских граждан остались в Москве. Нам же их никто не возвратил. Эту тему даже сняли с обсуждения.

Советский Союз имел сотни миллиардов собственности за рубежом. Я задаю вопрос: «Эту собственность создавала Украина и Беларусь? Почему все осталось только России?»

Россия – большая страна. Она хочет доминировать на постсоветском пространстве и влиять на все, что происходит и в Украине, и в Беларуси. Например, у нас выборы через неделю. Вы, конечно, знаете об этом?

Я не особенно слежу, потому что у нас нет белорусского телевидения, а я только смотрю Москву. И узнаю о Беларуси через трактовку Москвы.

И Вам трактовка нравится?

Не во всем. Я вижу тут несколько одностороннее отношение. Понимаете, когда говорит кто-то за страну, он не может знать ее как те, кто там живет. Я много слышал о президенте Беларуси. Я смотрел передачу «Крестный батька». Мне трудно оценивать, потому что там наводят факты. Но я знаю, что факты можно наводить под одним углом. Все зависит от того, как человек настроен. Можно и под другим углом смотреть.

Но я не живу в Беларуси, чтобы я мог судить точно позитивно или негативно все отражено. Я сегодня, как человек, имеющий большой политический опыт, могу сделать вывод, что в развитии Беларуси есть проблемы.

Проблемы есть у всех. И у вас, и у нас, и в Америке. Одна из проблем, которая, кстати, у вас, в Украине, стала едва ли не фирменным знаком страны, – это палатки на Майдане.

Белорусская оппозиция сегодня тоже зовет на площадь. Как Вы это прокомментируете?

И наша оппозиция призывает приходить на площадь. Если в стране ситуация, когда народ протестует уже в душе, если, как писал еще Ульянов, «низы не хотят, а верхи не могут», тогда условия для того, чтобы выйти на площадь, есть. И не надо призывать. Народ смотрит и думает, зачем идти в мороз и стоять, когда вопросы решаются так, как мы этого желаем.