В досрочном голосовании ны выборах Президента Беларуси приняли участие более 17% избирателей

До основного дня голосования на президентских выборах в Беларуси осталось меньше суток. Однако, многие свой выбор уже сделали. По данным Центризбиркома, в досрочном голосовании приняли участие более 17% избирателей. Наибольшую активность проявили в Витебской области. Там проголосовали почти 26% граждан. За пределами республики избирательным правом воспользовалось более 20% наших соотечественников.

Согласно действующему законодательству, чтобы выборы были признаны состоявшимися в первом туре, на участки должны прийти более половины граждан, внесенных в списки избирателей.

Досрочное голосование проходит активно. Это подтвердила сегодня глава Центризбиркома Лидия Ермошина на встрече с иностранными коллегами. Наблюдатели из ЦИКов других стран приглашены в Беларусь в качестве гостей. Лидия Ермошина отметила, что за четыре дня досрочного голосования в выборах Президента страны приняли участие почти 1,5 миллиона человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я горячо надеюсь на то, что избиратели Республики Беларусь продемонстрируют правопослушание: придут на избирательные участки, проголосуют и не позволят втянуть себя ни в какие незаконные акции. Избирательные комиссии, со своей стороны, предпримут все меры, чтобы подсчет голосов был произведен правильно, законно, справедливо.

По данным Центризбиркома, более тысячи представителей внутренних и международных миссий уже приступили к работе на избирательных участках. Среди них — участники белорусских общественных организаций и представители партий, а также группы иностранных наблюдателей от СНГ и ОБСЕ. Многие из них уже успели сформировать свою оценку.

Роман Василишин, международный наблюдатель (Украина):

Нам дали все цифры, которые нас интересуют — пока никаких проблем не вижу, каждый желающий приходит и голосует в соответствии с законом.