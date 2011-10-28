Программа «Картина мира» на РТР-Беларусь за 29 октября 2011 года

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Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан. В Таджикистане сегодня реализуются большие проекты по развитию экономики и производства. Беларусь готова к ним подключиться.
Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан.
После жестокого убийства мятежниками лидера Джамахирии Муаммара Каддафи, жители начали организовывать вооруженные отряды, к которым присоединяется все больше людей.
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