Проект Союзного бюджета на 2008 год утвержден

Торговля без ограничений - такую цель сегодня поставили перед собой главы правительств Беларуси и России.

Бюджет Союзного государства-2008 составит почти пять миллиардов российских рублей - это на 10% больше, чем в этом году.

Финансирование союзных программ будет увеличено. 28 тысяч предприятий Беларуси и России уже взаимодействуют. Пожалуй, это главное достижение интеграции двух стран.

Для Виктора Зубкова визит в Минск - первая зарубежная поездка в новом статусе. Российский премьер считает это вполне символичным. Он предложил активнее работать над снятием ограничения во взаимной торговле. Эту инициативу премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский поддержал.

На заседании Совета министров Союзного государства в частности урегулированы вопросы взимания НДС, транспортные и таможенные противоречия. Виктор Зубков подтвердил интерес российской стороны участвовать в строительстве белорусской атомной электростанции.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России стремительно развивается. Товарооборот по итогам восьми месяцев года составил более 15 миллиардов долларов, рост по сравнению с таким же периодом 2006 года - 22%.

Все говорит о том, что главы правительств двух государств намерены ускорить темпы союзного строительства. По крайней мере, их встреча в формате "тет-а-тет" продолжалась почти два часа. Правда, о чем говорили Сергей Сидорский и Виктор Зубков в приватной беседе - не сообщается.