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Кукурузой нужно заниматься предметно и качественно

19 октября 2007 14:15
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Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Воложинский район.

Глава государства знакомится с выполнением его поручения по производству в республике кукурузы на зерно, с технологией уборки этой культуры отечественной и импортной техникой, а также с социально-экономическим развитием района.

Тем временем, хозяйства Беларуси близки к заготовке 14 млн. тонн зеленой массы кукурузы. Это самый высокий валовой сбор за последние три года. Самая высокая урожайность - 292 ц/га  - в хозяйствах Гродненской области.

Ставка на кукурузу в пополнении кормовых запасов сделана не случайно. Силос и плющеное зерно позволят обеспечить сытную зимовку скота. Поэтому в следующем году планируется увеличить посевные площади этой культуры, чтобы получить не менее 1 млн. тонн зерна и 16-18 млн. тонн зеленой массы.

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