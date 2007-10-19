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Военные ведомства Беларуси и Армении будут сотрудничать

19 октября 2007 12:57
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С официальным визитом в Минск прибыл министр обороны Армении Микаэл Арутюнян. Уже прошла встреча с главой военного ведомства Беларуси Леонидом Мальцевым. Министры обсудили основные направления развития двустороннего военного сотрудничества на следующий год. В ходе визита Микаел Арутюнян посетит 72 объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов, а также борисовский завод медпрепаратов. Также запланирована встреча в государственном военно-промышленном комитете Беларуси.

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