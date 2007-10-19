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Теракт в Пакистане осудили лидеры всех ведущих мировых держав

19 октября 2007 14:17
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Напомним, две бомбы взорвались на пути следования кортежа Беназир Бхутто. Накануне после восьмилетнего изгнания она вернулась на Родину, чтобы продолжить политическую карьеру. Жертвами стали 145 человек, около 500 ранены. Власти Пакистана, опасаясь такого развития событий, предлагали ей повременить с возвращением, или, по крайней мере, передвигаться по стране не на машине, а на вертолете. От имени белорусского народа и себя лично глубокие соболезнования президенту Пакистана Первезу Мушаррафу, а также родным и близким погибших выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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