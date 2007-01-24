Президент США держал ответ перед всей Америкой

Джордж Буш выступил перед Конгрессом с традиционным посланием о положении страны.Впервые за семь лет американский лидер был вынужден искать поддержки у критически настроенного демократического большинства. В своем выступлении он говорил о развитии экономики страны, увеличении стратегического запаса нефти и использовании альтернативных источников энергии. Последние опросы общественного мнения показали, что только треть опрошенных американцев довольны деятельностью главы государства. Такая статистика делает Буша самым непопулярным президентом Соединенных Штатов за последние полвека. Американские демократы дали официальный ответ на доклад Джорджа Буша "о положении страны", призвав президента немедленно остановить кровопролитный конфликт в Ираке, и тем самым вернуть доверие нации.