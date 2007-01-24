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Депутаты Могилёвского городского Совета вступили в свои полномочия

24 января 2007 09:43
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Состав очередного созыва остался прежним - 40 человек. И возраст, и род основных занятий - самый разный. Среди них - студенты, педагоги, руководители предприятий. Почти половина депутатов мандаты получали уже во второй раз. Для своих менее опытных на депутатском поприще коллег они подготовили сюрприз - Гимн города. Его слова и музыка были утверждены на последней декабрьской сессии Горсовета. Исполнительная же власть оценила не столько вокальное мастерство депутатов, сколько их работу в предыдущие годы.

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