Гласность и впредь будет главным принципом работы Центризбиркома

Верхняя палата белорусского парламента избрала шесть членов Центральной комиссии и дала согласие на назначение Лидии Ермошиной ее председателем.

Напомним, что срок полномочий избирательной комиссии - 5 лет, он должен был завершиться 31 января 2007 года. Согласно Конституции Беларуси 6 членов ЦИК назначаются президентом и 6 избираются Советом Республики.

Гласность - главный принцип работы Центризбиркома. Так считает Лидия Ермошина. И подчеркивает, что Центризбирком - это коллективный орган, где председателю принадлежит только один голос. "Я не могу сказать, что буду работать лучше. В противном случае, это было бы косвенным признанием того, что я работала плохо. Но могу пообещать, что я и другие члены ЦИК будем честно стараться исполнять свои обязанности по обеспечению избирательных прав граждан РБ".

Срок полномочий избирательной комиссии - 5 лет.