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Белорусские и украинские военные проведут совместные учения в 2008 году

18 июля 2007 14:07
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Такая договоренность достигнута в ходе приграничной встречи начальников генштабов Вооруженных сил Беларуси и Украины в Бресте. В дальнейшем учения планируется проводить регулярно. И в 2009 году они пройдут уже на территории Беларуси. В целом военные ведомства взаимодействуют активно. В частности, договариваются о сотрудничестве Военная академия Беларуси и Национальная академия Украины. Принятие соглашения позволит готовить военные кадры двух государств, а также развивать военную науку.

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