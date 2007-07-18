Белорусские и украинские военные проведут совместные учения в 2008 году

Такая договоренность достигнута в ходе приграничной встречи начальников генштабов Вооруженных сил Беларуси и Украины в Бресте. В дальнейшем учения планируется проводить регулярно. И в 2009 году они пройдут уже на территории Беларуси. В целом военные ведомства взаимодействуют активно. В частности, договариваются о сотрудничестве Военная академия Беларуси и Национальная академия Украины. Принятие соглашения позволит готовить военные кадры двух государств, а также развивать военную науку.