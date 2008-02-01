Президент Беларуси встретился с председателем Счетной палаты России

Александр Лукашенко высоко оценивает уровень взаимодействия Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России.

Положительную оценку сотрудничеству контрольных ведомств двух стран глава государства дал сегодня в ходе встречи с председателем российской Счетной палаты Сергеем Степашиным. Президент подчеркнул, что хорошие отношения между 2-мя структурами позволяют контролировать товарооборот и экономическое сотрудничество между нашими странами.



В свою очередь российский гость заявил, что считает важным взаимодействие Счетной палаты и Комитета госконтроля в том, чтобы контролировать использование средств Союзного бюджета. Выполнение бюджета Союза Беларуси и России, по его мнению, нуждается в большей эффективности. Контрольные ведомства 2-х стран в нынешнем году изучат выполнение всех программ бюджета Союзного государства, сообщил Сергей Степашин.