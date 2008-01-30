Главы МИД Беларуси и России приняли Программу согласованных действий на 2008 год

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран Сергея Мартынова и Сергея Лаврова прошла в Минске. На совместной коллегии МИД рассмотрен план консультаций на текущий год, взаимодействие в борьбе с новыми вызовами и угрозами, сотрудничество в рамках международных организаций.



Россия обеспокоена внешним давлением на Беларусь. Это подчеркнул Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое давление, судя по всему, призвано изменить политический курс Беларуси. Мы считаем такие попытки контрпродуктивными", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.



В свою очередь Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов выразил благодарность России за поддержку позиции Беларуси в отношении несправедливой критики и давления в адрес государства. Глава МИД отметил, что "в настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы максимально нейтрализовать имеющиеся разногласия со странами Запада и добиться отказа от экономических санкций против Беларуси".



Сергей Мартынов также прокомментировал ситуацию на польской границе. "Это не проблема отдельной группы людей, а проблема обеспечения режима восточной границы ЕС и поддержания нормального экономического оборота и контактов. Реализация прав одной группы людей не должна препятствовать реализации прав других".