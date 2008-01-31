Президент выразил недовольство действиями послов стран Евросоюза

При этом Александр Лукашенко отметил позитивную роль посла ФРГ в Минске.

Об этом Глава государства заявил, встречаясь с послом Германии Гебхардтом Вайсом по случаю окончания его дипломатической миссии в нашей стране. Президент поблагодарил дипломата за работу в Беларуси и за ту позицию, которую он занимает в нашей стране.



По словам Александра Лукашенко, роль посла в стране пребывания - "вопреки всему устанавливать нормальные дружеские отношения своей страны с государством пребывания. У западных послов подобного желания нет". Глава государства пояснил, что он недоволен действиями некоторых послов стран ЕС и США в Минске. Их позицию по отношению к Беларуси Александр Лукашенко назвал парадоксальной.



Посол Германии в ходе встречи с Александром Лукашенко предложил не оглядываться назад, а посмотреть вперед. Ближайшие месяцы до проведения выборов, по его мнению, станут в определенной степени решающими для Беларуси и ее положения в Европе.

