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Беларусь и Венесуэла подтверждают курс на стратегическое партнерство

30 января 2008 17:45
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В ближайшее время Уго Чавес в третий раз посетит нашу страну.Об этом заявил сегодня в Минске Временный Поверенный в делах Венесуэлы в Беларуси Америко Диас Нуньес.

У стран большие перспективы сотрудничества, есть намерения создать в Венесуэле совместные производства телевизоров, электроплит и бытовых приборов. Сейчас в области нефтеразработки и нефтедобычи работают два совместных белорусско-венесуэльских предприятия, машиностроения - три, производства стройматериалов - одно.

Созданный Беларусью и Венесуэлой инвестиционный фонд в размере 500 миллионов долларов при необходимости будет пополняться. Речь идет как о выделении средств на их осуществление, так и о финансировании части уставного капитала СП.

Вопрос предоставления Беларуси венесуэльского кредита может окончательно решиться в феврале.
# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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