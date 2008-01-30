Беларусь и Венесуэла подтверждают курс на стратегическое партнерство

В ближайшее время Уго Чавес в третий раз посетит нашу страну.Об этом заявил сегодня в Минске Временный Поверенный в делах Венесуэлы в Беларуси Америко Диас Нуньес.



У стран большие перспективы сотрудничества, есть намерения создать в Венесуэле совместные производства телевизоров, электроплит и бытовых приборов. Сейчас в области нефтеразработки и нефтедобычи работают два совместных белорусско-венесуэльских предприятия, машиностроения - три, производства стройматериалов - одно.



Созданный Беларусью и Венесуэлой инвестиционный фонд в размере 500 миллионов долларов при необходимости будет пополняться. Речь идет как о выделении средств на их осуществление, так и о финансировании части уставного капитала СП.



Вопрос предоставления Беларуси венесуэльского кредита может окончательно решиться в феврале.