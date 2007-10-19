Президент Беларуси встретился с новым премьер-министром России

Александр Лукашенко уверен в развитии торгово-экономического и политического сотрудничества между Беларусью и Россией.

Об этом он заявил в ходе состоявшейся сегодня в Минске встречи с главой правительства России Виктором Зубковым. Для него визит в нашу страну стал первой зарубежной поездкой в премьерской должности.

Президент Беларуси поздравил Зубкова с высоким назначением и пожелал, чтобы все проблемы, существующие сегодня, были решены. Почти половина производимой в Беларуси продукции, отметил Александр Лукашенко, экспортируется в Россию. И наша страна заинтересована в процветании Российской Федерации.

Виктор Зубков уверен, что Россия и Беларусь способны и далее развивать тесные партнерские отношения. Сегодня, отметил российский премьер, у наших стран есть все возможности для эффективного взаимодействия. Многие из вопросов, а их более двух десятков, возможно, станут более прозрачными, по итогам сегодняшнего заседания Совета министров Союзного государства.