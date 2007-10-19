Беларусь и Россия стремятся снять ограничения во взаимной торговле

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России - главная тема заседания Союзного Совета министров, которое состоится Национальной библиотеке.

Товарооборот по итогам восьми месяцев года превысил 15 миллиардов долларов, рост по сравнению с таким же периодом 2006 года - 22%.

Динамика впечатляет, однако есть и проблемы. Новый председатель российского правительства Виктор Зубков предложил активнее работать над снятием ограничения во взаимной торговле. Эту инициативу премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский поддержал. На повестке дня - 17 вопросов, и главный из них - проект Союзного бюджета на 2008 год. Финансирование совместных программ планируется значительно увеличить.

Напомним, сегодня Беларусь поставлена в условия вынужденного выполнения невыгодных для нас торгово-экономических договоров. Причем Россия первой нарушила договор о равных условиях хозяйствования. Наша страна выполняет ряд подписанных в Санкт-Петербурге соглашений, тем временем как в Российской Федерации они до сих пор не ратифицированы. Это, в частности, Соглашение о свободном передвижении граждан и выборе места жительства, а также о порядке оказания медпомощи. Александр Лукашенко выразил надежду, что руководство России с пониманием отнесётся к проблемам строительства Союзного государства.