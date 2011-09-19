Лукашенко: Вы можете рассчитывать на Беларусь, как на опорную страну в Европе

Символично, что этот визит китайской делегации в Беларусь проходит накануне 20-летия установления дипотношений между странами, которые сегодня уже вышли на новый качественный уровень — от торговли и кредитов к прямым инвестициям в экономику.

Такой успех во многом выстроен на личных контактах лидеров стран – Александра Лукашенко и Ху Цзиньтао. Во время последнего визита Главы нашего государства в Пекин подписаны контракты на 3,5 миллиарда долларов. Тогда же Китай предоставил кредитную линию ещё на 15 миллиардов, под выгодный процент и конкретные проекты.

Развитие торговых отношений — хороший показатель движения вперед. В 1992 году товарооборот был всего лишь 30 миллионов долларов. И уже в 2008-м он преодолел рубеж в два миллиарда. Рост отмечен и в этом году. Хотя эксперты считают, что потенциал используется не полностью. Импульс должны придать совместные производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы благодарны за то, что в любую минуту Китай готов подставить нам свое дружеское плечо поддержки. Беларусь весьма признательна китайской стороне за оказываемое содействие в выработке решений по стабилизации макроэкономической ситуации в стране. Хотел бы отметить большую работу, проделанную экспертами Народного банка Китая. Многие из рекомендаций, которые они дали, приняты нами на вооружение.



Второе лицо в государстве и хороший друг Беларуси. Отношения с нашей страной считает приоритетом китайской внешней политики. Три раза бывал в Минске. И сегодня с удовольствием делится новыми впечатлениями.

У Банго, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Я очень рад, что за эти годы под вашим руководством в Беларуси произошли колоссальные перемены. Все строится, везде краны стоят. Это совсем другая картина, чем я видел раньше. Повышается уровень жизни населения. Устойчиво развивается экономика. И ваша страна играет все большую роль в международных делах. Мы заметили, что все эти успехи достигнуты в очень непростых внешних условиях.

Китайские инвестиции, причём прямые, уже работают на белорусскую экономику, внедрение передовых технологий. Самые крупные проекты касаются энергетики – это модернизация Лукомльской и Березовской ГРЭС, ряда минских ТЭЦ. Решено также строить вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту, целлюлозные заводы. Заложен первый камень гостиницы пятизвёздочной «Пекин». Застраивается микрорайон «Лебяжий». Создается и белорусско-китайский индустриальный парк — документы подписаны буквально вчера. И накануне официальный Пекин также решил выделить Беларуси под совместные программы ещё один льготный кредит – миллиард долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подписанные вчера соглашения и контракты дадут старт реализации прорывных проектов. Уверен, что запуск первого белорусского спутника связи и создание Китайско-белорусского индустриального парка заложат прочную основу для долгосрочного партнерства в сфере высоких технологий, станут своего рода визитной карточкой Китая в Европе.

В январе 2012 года мы будем отмечать 20-летие установления наших дипломатических отношений. Срок сравнительно небольшой. Фактически ничто для истории великого Китая, но за это время мы вышли на этап взаимодействия, когда можем открыто и доверительно обсуждать любые темы. И в этом большая заслуга всего руководства Китая и в первую очередь Председателя КНР господина Ху Цзиньтао.

Опыт Китая, особенно в части модернизации производства, интересен Беларуси. Поднебесной удалось даже в условиях мирового кризиса сохранить стабильность национальной экономики и добиться в прошлом году роста ВВП более 10%. Сегодня китайский гость говорил о взаимодополняемости наших экономик, что дает возможность не только наращивать экспорт белорусских товаров в Китай, но и увеличивать поставки китайский комплектующих и оборудования в Беларусь.

У Банго, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Все это показатель того, что отношения между нашими странами стали зрелыми. Сегодня они переживают наилучший период за всю историю белорусско-китайских отношений. Мы четко поддерживаем тот курс, который выбрала Беларусь во внутренней и внешней политике. Решительно поддерживаем и ваши усилия в борьбе за сохранение суверенитета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я абсолютно согласен с Вами, что нынешние белорусско-китайские отношения — лучшие за всю историю. Будем создавать совместные предприятия, будем модернизировать наши предприятия, мы готовы работать на китайском рынке. Но это детали. Главное — вы можете рассчитывать на Беларусь, как опорную страну в Европе, если вам это нужно.

Полное понимание в вопросах международных, общие экономические интересы. Беларусь и Китай партнеры также в гуманитарной сфере и в образовании. В Минске уже появился центр изучения китайского языка. Открылся Институт Конфуция на базе Белорусского государственного лингвистического университета. В нашей стране учатся более двух тысяч китайских студентов. Все теснее связи в науке и культуре. Иными словами, появляется тот срез отношений, которые мы называем «народной дипломатией», а это — знак стремления к долгосрочным отношениям.

Сегодня в честь высокого гостя был дан обед от имени Александра Лукашенко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».