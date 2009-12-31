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Поздравления на высшем уровне

31 декабря 2009 19:24
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с Рождеством и Новым годом высшее руководство Российской Федерации.

– Убежден, что в наступающем году совместными усилиями мы сможем осуществить важные масштабные проекты по реализации потенциала стратегического сотрудничества между Беларусью и Россией, придать дополнительный импульс интеграционным процессам, – говорится в поздравлении на имя Президента России Дмитрия Медведева.

Президент направил также поздравления Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, главам государств СНГ, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, руководителям международных организаций, российских регионов, а также известным политическим и общественным деятелям и представителям деловых кругов.

И свои поздравления с наступающим Новым годом в адрес белорусского лидера направил Президент России Дмитрий Медведев.

– Реализация решений, принятых в ходе недавнего заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси, позволит добиться новых ощутимых результатов в формировании Единого экономического и гуманитарного пространства, обеспечении тесной координации во внешней политике, в сфере обороны и безопасности, – говорится в поздравлении.

# Лукашенко

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