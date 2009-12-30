А.Лукашенко: В Беларуси пройдут честные и порядочные выборы

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ Беларуси.

"Мы проведем выборы честно и порядочно. Как они пройдут, уже было сказано в свое время на совещаниях у Президента, в том числе по либерализации избирательного законодательства", — сказал глава государства.

"Я не напряжен по поводу выборов будь то в парламент, местные или президентские. Вопрос в том, будет нормально развиваться экономика, выполним мы то, что обещали, люди поддержат действующую власть, действующего президента (если он захочет избираться на будущий срок) и поддержат конструктивно настроенных депутатов. Не будет этого, будут другие люди", — отметил Александр Лукашенко.

При этом он заверил, что ни на местных выборах, ни на других никакого давления не будет, особенно на президентских, отмечает БЕЛТА.

По словам главы государства, настал тот период, когда никакой борьбы с его стороны не должно быть — ни за президентский пост, ни за то, чтобы административно влиять на этот процесс. Люди сами должны определиться.

В этой связи Александр Лукашенко напомнил о первых выборах, когда его избрали. "Одна из причин моей победы была в этом жутком давлении людей, которые были не первый год у власти. Такая ситуация и у меня: любое давление будет иметь обратный эффект", — считает Президент. Поэтому, по его словам, "мы будем честно, откровенно идти на выборы к людям".

Что касается роли и места местных Советов, то они четко определены Конституцией. Александр Лукашенко дал высокую оценку действующей местной власти: "Меня устраивает то, как работают сегодня местные Советы. Я им должен сказать спасибо не ради красного словца, а за то, что они стали лицом к лицу перед людьми. Они принимают основные удары, критику, порой даже незаслуженно". Поэтому вопросы стабильности и порядка во многом зависят от местных органов власти, прежде всего местных Советов. В этом роль и значение местных Советов, добавил глава государства.