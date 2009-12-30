А.Лукашенко: Я не веду закулисные игры с Европой

Президент Беларуси Александр Лукашенко опровергает существование неких кулуарных договоренностей с Евросоюзом, за которые Беларуси выделяют кредиты и оказывают финансовую поддержку.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА во время пресс-конференции центральным и региональным СМИ Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Я сторонник искренней политики. Поверьте, у меня нет абсолютно ничего того, о чем бы я не говорил публично. Вот, что бы я экспромтом сказал, что есть определенные договоренности... Даже не могу отметить какой-то вопрос, который не прозвучал из моих уст в плане взаимоотношений Беларуси и Европейского союза. Нет таких вопросов! Я об этом говорю абсолютно искренне", — сказал Александр Лукашенко.

Говоря в целом об отношениях с Евросоюзом, глава государства отметил, что Беларусь не может игнорировать такого крупного партнера, объем торговли с которым составляет почти половину всего товарооборота.

"Мы начинаем прорубать окно в Европу ну не для того, поверьте, чтобы мне съездить в Австрию покататься на лыжах, как некоторые писали. Не в этом дело, я могу и в Казахстане, и в Сочи, и в Украине прекрасно покататься. Мы туда "прорубаемся" потому, что там 44% экспорта (в России — 30%), причем даже в кризис у нас сложилось положительное сальдо. И прежде всего этим определяется наш интерес к Западу", — сказал Президент.

"Ну и потом, а почему мы с ними должны ругаться? Технологичный Запад, кредитные ресурсы. Без позиции Запада и МВФ на нас по-другому бы смотрел. Если поддерживают, почему не сказать спасибо. Вот открытая честная политика. Какие могут быть закулисные, кулуарные разговоры", — задал риторический вопрос глава государства.

Президент считает также необоснованными и бессмысленными все разговоры о том, что "Лукашенко намерен кинуть Европу". "А почему Лукашенко кинет Европу? Я всегда прямо говорил, что вот это я буду делать, вот это Беларусь способна сделать и сделает, а вот на это никогда не пойдет, потому что это противоречит нашим интересам", — сказал глава государства.

Александр Лукашенко призывает европейцев к честным взаимоотношениям, а не "водить страну за нос". "Я европейцам говорю, вы мне скажите откровенно: если вы будете продолжать с нами такую политику, играть в кошки-мышки, как сейчас, скажите. Если вы не готовы с нами сотрудничать на определенных условиях, тоже скажите. Но не надо нас за нос водить, не надо нас подвешивать. Санкции вроде есть, но мы их на год отменили. Как я это должен расценивать? Отменили — спасибо, не отменили — пожалуйста, можете жить с этими санкциями. Давайте будем смотреть друг на друга через Берлинскую стену. Если это вам не выгодно — не делайте, я вас понимаю, только давайте честно", — сказал глава государства.

"Я понимаю, что они ждут президентских выборов. Им хочется меня подвесить на крючке и подержать. Будем как-то по другим каналам вести с вами диалог. Но не надо с нами так разговаривать, как с детьми. У нас образованный народ, который все понимает", — обратился Президент к европейцам. Он также добавил, что в Евросоюзе существует большая инерция, и 27 стран иногда не могут принять решения внутри ЕС по животрепещущим вопросам.