В России закончились выборы Госдумы 5-го созыва

Бесспорным лидером стала "Единая Россия". За ней следуют КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

"Единую Россию" поддержали более 63 % избирателей. В новом парламенте партия автоматически получает конституционное большинство. "Единоросам" в нижней палате парламента достанется более 300 депутатских мандатов. КПРФ получит немногим более 50 мест. Удержать свои позиции удалось и ЛДПР - более 40 депутатских мандатов. А "Справедливая Россия" получит около 40 мест.



Таким образом, из 450 мандатов в Госдуме "Единая Россия" получает более двух третей. Это автоматически даст ей возможность принимать любые законы, в том числе и вносить изменения в Конституцию.



Напомним, что список правящей партии "Единороссов" возглавляет президент России Владимир Путин. Такие итоги укрепляют его возможности сохранить свое влияние на политику страны после президентских выборов в марте 2008 года. Отличительной особенностью нынешних парламентских выборов стала феноменальная явка избирателей.



Россияне, проживающие в Беларуси, проявили на нынешних выборах в Государственную думу своей страны гораздо большую активность, нежели в предыдущей аналогичной избирательной компании. Как сообщили в Посольстве Российской Федерации, на 7 избирательных участков пришло на 30% больше россиян, чем 4 года назад.



Своим конституционным правом воспользовались 5 353 россиянина, проживающих в Беларуси. За партии, которые вошли в четверку лидеров в России, в Беларуси голоса распределились следующим образом. Партии "Единая Россия" отдали свои голоса 65,9% . КПРФ поддержали 12,3% белорусских россиян. Позиция ЛДПР оказалась близка 8,3%. И за "Справедливую Россию" в Беларуси проголосовало 5,1%, сообщили в Посольстве Российской Федерации.



Официальные итоги выборов в Госдуму России будут оглашены 7-8 декабря.



