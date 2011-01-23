«Плошча». Ошибка иностранных сценаристов в своих белорусских проектах одна – в Беларуси спокойно

Собрать разбитое 19 декабря стекло воедино уже невозможно, зато пришло время собирать информационные стекла. Беларусь продолжает узнавать правду о «Плошчы». В репортажах на национальных телеканалах, как и в республиканской печати, появляются все новые осколки и новые обнародованные факты тех событий.

Проект так называемого «Урада народнага выратавання». Рядом с министерствами даже расписаны фамилии чиновников от «новой власти». Вот только перспективный министр спорта и туризма Игорь Каныгин о грозящей должности – ни сном ни духом. Его попросту не спросили. Видимо, побоявшись, что чемпион мира может и ответить.

Игорь Каныгин, заслуженный мастер спорта СССР:

Конечно, если бы можно было взять этого человека сюда на ковер и эту дурь всю вытрясти из него. Чтобы ему повадно не было потом. Чтоб не подставляли.

Любопытным оказалось и распределение других ключевых постов. К примеру, место для одного из самых активных площадных демократов Владимира Некляева нашлось лишь в Министерстве культуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И объяснить это просто: для европейских спонсоров тот же Санников подготовил куда более бизнес-проект – собственную «Европейскую Беларусь».

Из плана «Стратегия победы» (авторы Санников – Халип):

«...Оппозиционное политическое поле в Беларуси на сегодняшний момент находится в состоянии формирования центров влияния... Первый центр – Лидер – Андрей Санников... Потенциально способен создать лучшую в стране команду маркетологов, PR–менеджеров, рекламистов, криэйтеров, дизайнеров...».

Павел Потапейко, политолог:

Настолько торговые термины, настолько, так сказать, чистейший маркетинг, что это как будто продажа партии металлолома, колбасы или чего-то еще.

При этом «Европейские белорусы» Санникова, который для расширения рынков сбыта программы, на всякий случай называл себя и «пророссийским проектом», открыто собирались прибегать к методам, которые едва ли вяжутся с «европейскими ценностями».

Из плана «Стратегия победы» (авторы Санников – Халип):

«Видение стратегии: Отстранение от власти Александра Лукашенко и приход к руководству страной демократических сил во главе с Андреем Санниковым через победу на президентских выборах в Республике Беларусь в сочетании с долговременными акциями в столице и крупных городах в защиту победы демократического кандидата или в результате социально–политических протестов...».

Из плана «Стратегия победы» (авторы Санников – Халип):

«Общий бюджет.

Движение и кандидат – 7.730.000 долларов.

Штабы – 4.800.000 долларов...

ИТОГО: 19.220.000 долларов».

Петр Турунцев, политолог:

Я не думаю, что 20 миллионов долларов, эта та сумма, за которую можно купить выборы в Республике Беларусь. Тем не менее, этих денег не было видно на экране, когда проходили эти события. Эти деньги не были потрачены на выборы.

Михаил Ермолицкий, политический аналитик:

Финансирование, которым сопровождается их функционирование, всегда идет, если посмотреть честно, на дела благие. В рамках существующего законодательства ответы на эти вопросы будут даны. В любом случае, быть борцом за демократию, за свободу на чужих деньгах, на мой взгляд, это не самое моральное дело.

Впрочем, иностранные спонсоры, похоже, и не рассчитывали на качество одного из продуктов, решив брать рынок числом. Именно поэтому проекты «Некляев» и «Санников» покупались вместе, оптом, как говорится.

Алексей Мацевило, первый заместитель главного редактора БЕЛТА:

Санников среди белорусской оппозиции, пожалуй, имеет самые прочные, наработанные связи именно в Германии.

Санников близко знаком с многими чиновниками германского правительства, с депутатами Бундестага. Поэтому были у них резоны, в общем-то, делать ставку на него.

Впрочем, международный след в попытке насильственной смены власти в Беларуси прослеживается не только в источниках финансовых потоков. Биографии участников беспорядков, порой весьма бурные, говорят не только на языке денежных знаков. Многие из тех, кто был в первых рядах на «плошчы», раньше входили в ряды созданных на основе зарубежного опыта «ударных групп», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Из списка активных участников несанкционированного митинга 19.12.2010:

«Парфенков Василий Петрович... В период с 2001 по 2005 год являлся членом «Зубра» и «Молодого фронта». С октября 2004-го по январь 2005 года принимал участие в протестных акциях в Киеве. Участвовал в захвате штаба В. Януковича совместно с членами УНА УНСО, с которыми поддерживает товарищеские отношения... Непосредственно участвовал в погромах, осуществлял штурм административного здания – Дома Правительства...».

Из списка активных участников несанкционированного митинга 19.12.2010:

«Виноградов Павел Юрьевич... Активист «Европейской Беларуси», в 2008 году участвовал в деятельности так называемой «ударной группы» молодежных радикальных политизированных группирований, проводившей уличные акции протеста в агрессивном формате, с открытым неповиновением правоохранительным органам... Непосредственно участвовал в погромах...».

Сейчас судьба задержанных зависит исключительно от них же самих. И, кстати, самым показательным примером зарубежного происхождения белорусских бунтарей можно считать Александра Молчанов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вот он с флагом призывает к активным действиям в Минске. А вот уже рассказывает о своих боевых подвигах во время стажировки в Украине.

Если бы ставка на Некляева, Санникова и рядовых бойцов оправдалась, телекартинка из Минска не отличалась бы от памятных видов предыдущих цветных переворотов. Голословные, но громкие обвинения в адрес властей, незавидные и неуместные действия иностранных представителей, захват плацдарма в центре города, штурм административных зданий и далее по сценарию.

Ошиблись иностранные сценаристы в своих белорусских проектах лишь в одном. Беларусь не расколота по политическому, социальному, национальному или религиозному принципу. В Беларуси спокойно. Именно поэтому бунт на «плошчы» стал не только беспощадным, но и в полном смысле слова бессмысленным.

Владимир Улахович, политолог:

Никогда не был свойственен белорусам экстремизм в поведении. Это абсолютно не свойственно белорусскому обществу. Именно поэтому изначально все было обречено.

Павел Потапейко, политолог:

Подобные попытки не имели успеха у нас и раньше, а сейчас они выглядят просто анохранизмом. В силу того, что оранжевые революции вышли из моды. Как и финансирование подобных проектов. Но, тем не менее, кто-то пытался реанимировать старые подходы. Пытался толкнуть хороший товар.

Другое дело, что в данной среде идет очень жесткая битва за мало-мальские гранты. А тут, как говорится, приспел хороший информационный повод, возникла возможность урвать кусок.

Продолжение следует.