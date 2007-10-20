Парламентские выборы в Польше

20 октября в Польше наступил "день тишины". Ровно в полночь там завершилась предвыборная агитация. Завтра в стране пройдут парламентские выборы. Ожидается, что основное противоборство развернется между представителями правых. Речь идет о партии власти "Закон и справедливость", созданной братьями Качиньскими, и "Гражданской платформе", которая в последние дни вышла на лидирующие позиции, согласно опросам общественного мнения. В случае победы лидер партии обещает вывести из Ирака польский контингент и смягчить отношения с другими членами ЕС.