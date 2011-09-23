Парламент Беларуси получил статус наблюдателя в межпарламентской ассамблее АСЕАН

Делегация Национального собрания Беларуси была приглашена на заседания в качестве гостя. Ранее заявку белорусской стороны о предоставлении парламенту Беларуси статуса наблюдателя одобрили Исполнительный комитет и Комитет по организационным вопросам МПА АСЕАН, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Членами организации, созданной в 1977 году в Маниле, являются 10 государств Юго-Восточной Азии. Парламенты Австралии, Индии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Кореи, России, США, Японии и Европейский парламент имеют статус наблюдателей.