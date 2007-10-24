Палата представителей приняла законопроект об амнистии

От отбывания наказания будут освобождены около 1700 человек из исправительных учреждений закрытого типа и около 850 из исправительных учреждений открытого типа.

Освобождение заключённых в нашей стране проводится регулярно. Принципиальным отличием этого стало обязательное погашение материального ущерба и отбытие не менее трети назначенного приговором срока.



Также в Беларуси на законодательном уровне будет закреплена возможность предоставления дополнительной или временной защиты иностранцам. Проект закона "О статусе беженца" принят в первом чтении Палатой представителей. Новизна документа - в введении института дополнительной защиты иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того, сегодня депутаты рассматривают проект закона "О правилах белорусской орфографии и пунктуации", согласно которому в классическую, общепринятую грамматику будут внесены изменения.

