Столичные депутаты собрались на VI внеочередную сессию

В повестке дня три вопроса. Народные избранники внесут изменения в решение Мингорсовета относительно бюджета столицы на этот год. Также депутаты рассмотрят необходимость изменения границ Минска. Речь - о небольшой части микрорайона Шабаны, не входящей в черту столицы. Там находится дочернее предприятие "Атланта". Причина присоединения земель района к Минску - сложность во взаимных расчетах с заводом. Если депутаты одобрят инициативу, ее направят в Совет министров на утверждение.



Еще одна тема для обсуждения: развитие пассажирского коммунального транспорта столицы на ближайшие три года. По словам специалистов, программа, которую предстоит утвердить депутатам, станет центральной темой сессии.

