Навести порядок на земле

Комитет госконтроля Беларуси будет более детально рассматривать дела, связанные с нарушением земельного законодательства. Такое поручение дал сегодня Президент Александр Лукашенко председателю этого ведомства Зенону Ломатю.

Во время рабочей встречи главе государства также доложено о контроле за организацией торговли на рынке драгоценных металлов и камней.



Глава государства поручил держать на контроле вопрос обеспечения населения товарами. Рассмотрена ситуация с организацией в республике торговли драгоценными металлами и ювелирными изделиями. Президент, также проинформирован о предстоящем визите в Минск делегации из Китая и совместном заседании белорусско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой будет Зенон Ломать.

