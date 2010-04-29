Отменить договоренности о совместном вступлении Беларуси, России и Казахстана в ВТО возможно только на уровне президентов трех стран

Об этом сообщили сегодня в МИД Беларуси.

Напомним, на днях с российской стороны прозвучало предложение о самостоятельном вступлении во Всемирную Торговую Организацию.

Андрей Савиных, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Я бы не назвал это официальным заявлением России. Надо учитывать следующий момент. Есть договоренность трех президентов о начале совместного, согласованного процесса вступления в ВТО. Мы исходим из того, что все эти договоренности сохраняются. И де-юре они могут быть отменены только на президентском уровне.

Также в министерстве назвали основную тему встречи глав государств ОДКБ 8 мая в Москве. Она будет посвящена празднованию 65-летия Победы. Однако неформальные рамки встречи позволяют обсудить и ряд других вопросов. В частности, ситуацию в Кыргызстане.