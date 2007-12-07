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В Москве пройдет Межгоссовет ЕврАзЭС

07 декабря 2007 09:34
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В повестку дня по инициативе белорусской стороны внесено рассмотрение проекта Договора о зоне свободной торговли Евразийского экономического сообщества. Намечено обсудить также вопрос о развитии социальной сферы в государствах ЕврАзЭС и мерах по углублению интеграции в этой области, проекты соглашений о временной трудовой деятельности граждан, а также сотрудничестве в сфере аттестации и аккредитации образовательных организаций. Кроме того, на рассмотрение будет представлен проект бюджета ЕврАзЭС на 2008 год.

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