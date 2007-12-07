Государство усилит противодействие торговле людьми

Государственную программу противодействия торговле людьми и нелегальной миграции до 2010 года своим указом утвердил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Главная цель документа - устранение причин, порождающих эти общественно опасные явления, а также обеспечение скоординированной деятельности госорганов и других организаций. Собирать и обобщать информацию о выполнении мероприятий будет Министерство внутренних дел. При этом глава ведомства должен ежегодно до 15 февраля информировать Президента о ходе реализации Госпрограммы.