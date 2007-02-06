Опыт пограничников обмену подлежит

Пограничники, правоохранители и служители Фемиды соберутся 6 февраля в Минске на семинаре, который организован Международной организацией по миграции совместно с пограничным ведомством Беларуси.

В форуме принимают участие представители Госкомпогранвойск, МВД, Верховного суда, прокуратуры и сотрудники погранслужб Латвии, Литвы, Польши, Украины, а также международных организаций и общественных объединений. Цель мероприятия - повышение квалификации, обмен опытом и совершенствование взаимодействия.

Тем временем белорусские пограничники и МАГАТЭ сегодня в Вене обсудят совместный проект по радиационной безопасности. Речь идет о проекте по совершенствованию системы радиационной безопасности и противодействию незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов через границу Беларуси. Участники встречи намерены также рассмотреть вопросы, связанные с организацией и проведением в текущем году в Бресте региональной научно-практической конференции по этой теме.