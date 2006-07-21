Белорусы прибывают из Ливана на родину

Большая часть белорусов, эвакуированных из Ливана, 21 июля утром прибыла в Минск. Самолёт компании <Белавия> доставил из Дамаска в Национальный аэропорт <Минск> 170 граждан нашей страны.

В связи с необходимостью оформления документов для большего количества пассажиров рейс задержался на два часа. Ранее предполагалось, что из Дамаска вылетят не более 160 человек. Самому младшему пассажиру всего две недели.

Между тем, в посольстве Беларуси в Москве готовятся к встрече еще двух бортов МЧС России с эвакуированными из Ливана. Ожидается, что на них в течение ближайших суток будут доставлены около 250 россиян и граждан стран СНГ, которые вывозятся в Сирию из зоны военного конфликта.

Как сообщил руководитель консульской службы посольства Беларуси в России, на данный момент через Сирию в Москву были эвакуированы 54 белоруса. Всех встретили в аэропортах, разместили в гостинице и обеспечили питанием.

При содействии Белорусской железной дороги все эвакуированные уже отправлены домой. По данным МЧС России, сегодня российская сторона организует спецрейс на Кипр, чтобы вывезти оттуда россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных из Ливана морским путем.

И по последней информации руководителя временного консульского пункта Беларуси на Кипре, из Ливана на остров эвакуирован 21 гражданин Беларуси. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Андрей Попов.

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По информации МИД Беларуси, посольство Беларуси в Дамаске сопоставляет списки своих граждан, покинувших Ливан спецбортом "Белавиа", рейсами МЧС России и через Кипр. В результате появится уточненная картина того, кому из белорусов необходима помощь в возвращении из Ливана на родину. На основании этого будет принято решение по конкретным вариантам эвакуации. В посольстве исходят из того, что на территории Ливана по-прежнему могут оставаться до 80 белорусских граждан.