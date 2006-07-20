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"Белавиа" увеличивает пассажиропоток на рейсе "Тель-Авив - Минск"

20 июля 2006 07:42
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С 20 июля по рекомендации посольства Беларуси в Израиле Национальная авиакомпания "Белавиа" увеличивает пассажиропоток на рейсе "Тель-Авив - Минск". Каждый самолет сможет принимать на 12 человек больше. Общее количество пассажиров на борту составит 164 человека. На данный момент из Ливана эвакуировано более 160 граждан Беларуси. В течение ближайших дней будет организована вторая группа из 70 человек для отправки автобусами в Сирию. 19 июля группа белорусов прилетела в Москву российскими самолетами МЧС.

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