С 20 июля по рекомендации посольства Беларуси в Израиле Национальная авиакомпания "Белавиа" увеличивает пассажиропоток на рейсе "Тель-Авив - Минск". Каждый самолет сможет принимать на 12 человек больше. Общее количество пассажиров на борту составит 164 человека. На данный момент из Ливана эвакуировано более 160 граждан Беларуси. В течение ближайших дней будет организована вторая группа из 70 человек для отправки автобусами в Сирию. 19 июля группа белорусов прилетела в Москву российскими самолетами МЧС.