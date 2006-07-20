Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов находится с визитом в Кыргызстане. Это первый визит главы МИД в истории двусторонних отношений.
Повторная процедура по вопросу о выдвижении кандидата на пост премьера была соблюдена с тем, чтобы у оппозиции не было оснований заявлять о незаконности такого выдвижения.
Как сообщило руководство "Белавиа", эвакуируемые из Ливана белорусы прибудут в Минск 21 или 26 июля. В настоящее время выясняется точное число находящихся в зоне конфликта белорусов и организуется их доставка в столицу Сирии.
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