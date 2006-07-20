Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ

Собрание депутатов антикризисной коалиции повторно выдвинуло кандидатуру лидера Партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины

Повторная процедура по вопросу о выдвижении кандидата на пост премьера была соблюдена с тем, чтобы у оппозиции не было оснований заявлять о незаконности такого выдвижения.