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Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ

20 июля 2006 06:42
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Форум пройдет в российской столице 21-22 июля.Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

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