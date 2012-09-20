Наибольшая явка на досрочное голосование - в Витебской области, Лозовик проголосовал досрочно

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на парламентских выборах. По последним данным Центризбиркома, за два дня в нем приняли участие более семи процентов избирателей. В Витебской области проголосовали 8,2% избирателей. Далее - Могилевский и Гомельский регионы.

За рубежом отдать свой голос досрочно решили свыше 9%. Как отметили в ЦИК, досрочное голосование проходит организованно. Никаких нарушений законодательства не выявлено.

А сегодня в обед отметку в бюллетене на участке по месту жительства поставил секретарь Центризбиркома Николай Лозовик. Он также пообщался с комиссией и спросил, как будет организован досуг на избирательном участке в день выборов.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы встречали представителей председателя ЦИК Казахстана, который прибыл для наблюдения за выборами. А уже в субботу там целые делегации будут прибывать.

В начале периода досрочного голосования как раз то время, когда нам можно найти минуту, даже жертвуя обеденным перерывом, для того, чтобы проголосовать.

Идя на избирательный участок, я знал за кого буду голосовать.

Отдать свой голос досрочно можно до 22 сентября с 10 утра до 2 часов дня и с 16 до 19. Основной день голосования — 23 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.