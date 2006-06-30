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Министры юстиции ЕврАзЭС делятся опытом

30 июня 2006 11:17
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В Минске в Исполнительном комитете СНГ прошло седьмое заседание Совета министров юстиции при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. На заседании планируется подписать два соглашения: <О сотрудничестве в области исполнения уголовных наказаний> и <О сотрудничестве в области судебно-экспертной деятельности>. Участники заседания также обменялись опытом работы министерств юстиции в различных сферах деятельности. В частности, на примере Республики Беларусь рассмотрен вопрос о совершенствовании законодательства, регламентирующего порядок работы с гражданами в госорганах по принципу "одного окна".

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