Беларусь присоединилась к Договору об Антарктике

Палата представителей приняла законопроект "О присоединении Республики Беларусь к Договору об Антарктике". Как сообщил депутатам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович, данный документ был подписан в 1959 году в Вашингтоне 45 государствами, в число которых входил и Советский Союз. 28 из них имеют статус консультативных сторон.

В соответствии с договором, Антарктика должна изучаться и использоваться исключительно в мирных целях. Этот континент - важнейшее звено климатического комплекса планеты. Экстремальные условия Антарктики по многим параметрам превосходят нагрузки, создаваемые на самых жестких испытательных стендах и полигонах, а зачастую приближаются к условиям космического пространства, других планет. Антарктика может эффективно использоваться как естественный полигон для испытания новых отечественных технологий и материалов. После принятия Палатой представителей данного документа, белорусские ученые намерены использовать эти возможности, подчеркнул Михаил Мясникович.

Присоединившись к данному соглашению, Беларусь в дальнейшем может получить квоты на промысел рыбы, добычу других биоресурсов в водах Южного океана.

Для Антарктики характерна высокая концентрация урана, железа, алмазов, золота, угля. Перспективной в восточной Антарктике считается добыча горючих ископаемых: нефти и природного газа. По мнению, Михаила Мясниковича, "здесь можно вести речь о зоне возможного базирования первой белорусской станции". По оценке российских ученых, запасы условного топлива в Антарктике составляют около 50 млрд. тонн, сообщает БелТА.