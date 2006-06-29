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Депутаты уходят на каникулы. Парламентские

29 июня 2006 14:42
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Овальном зале на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики депутат Василий Хрол предложил... ввести <налог на богатых>. В очередной раз он высказался за то, чтобы взымать пошлину с владельцев дорогих автомобилей - в том случае, когда объем их двигателя превышает два литра.

Сегодня правительство отвечало на вопросы народных избранников. Диалог с правительством у парламентариев как зарплата - каждый месяц. Жизнь заставляет. Это раньше в таком формате исполнительная и законодательная власти общались примерно раз в полгода. Теперь встречи чаще, вопросы - более  конкретнее. Значительная их  часть - из социальной сферы.

...Инициативу Василия Хрола коллеги  не поддержали. Зато депутатский корпус присоединился к договору об Антарктике. Во-первых,  имиджевый шаг, во-вторых - возможность использования  континента для научных целей. И исключительно в мирных целях.
Завтра заканчивается парламентская сессия,   впереди -  каникулы. И тоже парламентские.

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