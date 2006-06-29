Депутаты уходят на каникулы. Парламентские

Овальном зале на совместном заседании Палаты представителей и Совета республики депутат Василий Хрол предложил... ввести <налог на богатых>. В очередной раз он высказался за то, чтобы взымать пошлину с владельцев дорогих автомобилей - в том случае, когда объем их двигателя превышает два литра.

Сегодня правительство отвечало на вопросы народных избранников. Диалог с правительством у парламентариев как зарплата - каждый месяц. Жизнь заставляет. Это раньше в таком формате исполнительная и законодательная власти общались примерно раз в полгода. Теперь встречи чаще, вопросы - более конкретнее. Значительная их часть - из социальной сферы.

...Инициативу Василия Хрола коллеги не поддержали. Зато депутатский корпус присоединился к договору об Антарктике. Во-первых, имиджевый шаг, во-вторых - возможность использования континента для научных целей. И исключительно в мирных целях.

Завтра заканчивается парламентская сессия, впереди - каникулы. И тоже парламентские.