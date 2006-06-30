Большинство американцев не одобряют экономическую политику своего президента

Как сообщают информагентства, 60% опрошенных американцев уверены, что Белый дом выбрал неверный экономический путь. 48% респондентов считают, что состояние экономики в стране резко ухудшилось именно после прихода к власти Джорджа Буша. Большинство из принявших участие в исследовании выразили резкое недовольство нынешними ценами на бензин. Шесть из десяти опрошенных заявили, что высокие цены на бензин, природный газ, используемый для отопления домов, а также электричество заставляют их серьезно ограничивать другие расходы. При этом большинство жителей США считают ответственным за повышение цен на топливо лично президента США. Кроме того, по мнению опрошенных, Буш не смог наладить торговых отношений с некоторыми странами.