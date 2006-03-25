МИД уполномочен заявить

Если США и ЕС уважают народ Беларуси, они должны уважать и состоявшийся его выбор. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с решением США и Евросоюза об ограничениях в отношении ряда белорусских должностных лиц. "Евросоюз и США ответили на избрание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на прямых и всеобщих выборах решением об ограничениях против ряда белорусских должностных лиц. Трудно понять смысл этого решения. Ведь и в США, и в Евросоюзе не сомневались в том, что Александр Лукашенко - бесспорно наиболее популярный лидер в Беларуси, далеко опережающий всех иных претендентов. Значит, не нравится выбор народа", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства. "Вместе с тем, США и ЕС не перестают заявлять о своей заинтересованности в дружественных отношениях с народом Беларуси. Министерство иностранных дел вновь подчеркивает: если США и ЕС уважают народ Беларуси, они должны уважать и состоявшийся его выбор", - отмечается в заявлении. В заявлении МИД также подчеркивается, что "отвечать запретами на выбор народа - значит отвергать право граждан Беларуси жить в своей стране по своему, а не чужому усмотрению. Это не лучшая и, главное, бесперспективная политика. Республика Беларусь сохраняет за собой право предпринять ответные шаги".