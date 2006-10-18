МИД Грузии обвинил Россию в нарушении прав грузин
Напомним, накануне в эту страну были депортированы 40 нарушителей миграционного законодательства, задержанных в Петербурге. Один из них, 58-летний Тенгиз Тогонидзе, умер в столичном аэропорту Домодедово. Федеральная миграционная служба Российской Федерации заверяет, что для спасения жизни этого человека было сделано все возможное. Грузинская сторона утверждает, что страдавшему астмой Тенгизу Тогонидзе не была оказана своевременно медицинская помощь.