МИД Грузии обвинил Россию в нарушении прав грузин

Стабильная обстановка в Беларуси привлекает иностранных граждан

Около 30 иностранцев в этом году ходатайствовали о признании их беженцами. Сегодня в Беларуси более 800 уроженцев Афганистана, Эфиопии, Грузии и других стран, покинувших родину из-за войн. Несмотря на то, что белорусское гражданство пока получают единицы, наша республика привлекательна для таких людей.