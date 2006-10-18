Прямой эфир

МИД Грузии обвинил Россию в нарушении прав грузин

18 октября 2006 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Напомним, накануне в эту страну были депортированы 40 нарушителей миграционного законодательства, задержанных в Петербурге. Один из них, 58-летний Тенгиз Тогонидзе, умер в столичном аэропорту Домодедово. Федеральная миграционная служба Российской Федерации заверяет, что для спасения жизни этого человека было сделано все возможное. Грузинская сторона утверждает, что страдавшему астмой Тенгизу Тогонидзе не была оказана своевременно медицинская помощь.

Другие новости рубрики

Все новости
17 октября 2006 13:37

Белорусско-азербайджанские отношения - это диалог на высшем уровне

17 октября 2006 11:00

Стабильная обстановка в Беларуси привлекает иностранных граждан

17 октября 2006 07:54

В состав Совета Безопасности избраны новые страны