В состав Совета Безопасности избраны новые страны

Бельгия, Индонезия, Италия и ЮАР избраны ГенАссамблеей ООН в состав Совета Безопасности на правах непостоянных членов.Эти страны с 1 января займут места в СБ ООН на два года, заменив Аргентину, Данию, Грецию, Японию и Танзанию. Пятое место, выделенное по квоте странам Латинской Америки и Карибского бассейна, пока остается незанятым. Претенденты - Гватемала и Венесуэла. В ходе десяти туров голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов. В десятом туре Гватемала получила 110 голосов. Кандидатуру Венесуэлы поддержали 77 государств. Убежденными противниками избрания Венесуэлы остаются США, которые считают, что членство этой страны в Совете Безопасности подорвет работу органа.