Стабильная обстановка в Беларуси привлекает иностранных граждан

Около 30 иностранцев в этом году ходатайствовали о признании их беженцами. Сегодня в Беларуси более 800 уроженцев Афганистана, Эфиопии, Грузии и других стран, покинувших родину из-за войн. Несмотря на то, что белорусское гражданство пока получают единицы, наша республика привлекательна для таких людей.

:Маджуба Сарвар с удовольствием рассказывает детям об Афганистане. Но вернется ли он туда - не загадывает. Старшие сыновья родину уже почти не помнят, а дочка Рахина, которой уже 11 лет, родилась в Беларуси. Здесь у семьи Сарвар есть вид на жительство и минская прописка. Благополучие пришло не сразу: родной Кабул Маджуба покинула как беженка.

Сегодня в Минске более 350 беженцев. Для маленьких афганцев из таких семей в 136-й школе работают специальные классы. Дети от 4 до 17 лет изучают здесь язык и культуру своей страны. А тем, кто приехал недавно, помогают адаптироваться в Беларуси и как следует освоить русский. Не остаются на задворках жизни и взрослые беженцы - обычно все находят работу.

Ходатайство о признании беженцем в Беларуси рассматривается до полугода. Если где-то война - значит в стабильную Беларусь. Но не всегда здесь остаются.

<Яркий пример - граждане Ливана и Израиля. Они подали ходатайства, их ходатайства были зарегистрированы. Но с нормализацией обстановки в их странах они подали личные заявления о прекращении рассмотрения ходатайств. И выехали на родину>, - сообщила Екатерина Шидловская, специалист Управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома.

<Вчерашних> беженцев с белорусским гражданством пока мало. В Минске в этом году таких только четверо. Но практика показывает, кто действительно убежал от войны.