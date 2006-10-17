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Белорусско-азербайджанские отношения - это диалог на высшем уровне

17 октября 2006 13:37
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Минске подписали Договор между Беларусью и Азербайджанской Республикой о социально-экономическом сотрудничестве до 2015 года.

В документе предусматривается осуществление на долгосрочной основе комплекса мер, направленных на оказание содействия развитию взаимовыгодных социально-экономических связей между двумя странами. Планируется, что государственные органы Беларуси и Азербайджана будут осуществлять взаимодействие по поиску путей расширения контактов в экономической сфере, развитию межрегионального сотрудничества, а также укреплению связей в гуманитарной и культурной сферах.

После встречи  с Александром Лукашенко Президент Азербайджана возложил венок   к монументу на Площади Победы. Сегодня  Ильхам Алиев намерен посетить Минский автомобильном завод, а завтра встретиться с руководством тракторного завода и  коллективом Национальной библиотеки.

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