Белорусско-азербайджанские отношения - это диалог на высшем уровне

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Минске подписали Договор между Беларусью и Азербайджанской Республикой о социально-экономическом сотрудничестве до 2015 года.

В документе предусматривается осуществление на долгосрочной основе комплекса мер, направленных на оказание содействия развитию взаимовыгодных социально-экономических связей между двумя странами. Планируется, что государственные органы Беларуси и Азербайджана будут осуществлять взаимодействие по поиску путей расширения контактов в экономической сфере, развитию межрегионального сотрудничества, а также укреплению связей в гуманитарной и культурной сферах.

После встречи с Александром Лукашенко Президент Азербайджана возложил венок к монументу на Площади Победы. Сегодня Ильхам Алиев намерен посетить Минский автомобильном завод, а завтра встретиться с руководством тракторного завода и коллективом Национальной библиотеки.