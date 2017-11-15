Макей и Лавров 15 ноября проводят переговоры в Москве

Новости Беларуси. Минск и Москва сверяют мировые часы. 15 ноября в российской столице будет подписана Программа согласованных действий в области внешней политики двух стран на ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои визы под документом поставят главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Владимир Макей и Сергей Лавров также проведут переговоры по широкому спектру актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международной арене и в международных организациях.