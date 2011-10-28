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Настоятеля собора Святого Павла в Лондоне отправили в отставку за поддержку движения «Оккупируй Уолл-стрит»

28 октября 2011 07:49
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В отставку он вынужден был уйти из-за помощи, которую он оказывал участникам антикоррупционной акции в поддержку американского движения «Оккупируй Уолл-стрит».

Протесты проходили в минувшие выходные. Участники акции разбили у стен кафедрального собора в британской столице десятки палаток. Пожарные и санитарные службы из-за опасности возгорания и распространения инфекций настояли на закрытии храма для верующих и туристов. Это произошло впервые со времен Второй Мировой, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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