Настоятеля собора Святого Павла в Лондоне отправили в отставку за поддержку движения «Оккупируй Уолл-стрит»

В отставку он вынужден был уйти из-за помощи, которую он оказывал участникам антикоррупционной акции в поддержку американского движения «Оккупируй Уолл-стрит».

Протесты проходили в минувшие выходные. Участники акции разбили у стен кафедрального собора в британской столице десятки палаток. Пожарные и санитарные службы из-за опасности возгорания и распространения инфекций настояли на закрытии храма для верующих и туристов. Это произошло впервые со времен Второй Мировой, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.